14 целых шестнадцать шестнадцатых можно сократить?

Математика
14 целых шестнадцать шестнадцатых можно сократить?
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Гость:
14 16 14 8 14 2 14 1 15 16= 8= 2= 1=
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