Помогите решить информатеку 5 класс. 2 задания

Информатика
Помогите решить информатеку 5 класс. 2 задания
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