Из 5 килограмм муки испекли 18 буханок хлеба сколько буханок хлеба можно испечь из 35 муки.
Математика
Из 5 килограмм муки испекли 18 буханок хлеба сколько буханок хлеба можно испечь из 35 муки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5=18 35=х х=35*18:5=126
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