Из 5 килограмм муки испекли 18 буханок хлеба сколько буханок хлеба можно испечь из 35 муки.

Математика

Из 5 килограмм муки испекли 18 буханок хлеба сколько буханок хлеба можно испечь из 35 муки.

Автор: Гость