Среди приведенных химических элементов наибольшее значение электроотрицательности имеет: 1) кремний 2) сера 3) фосфор 4) хлор
Химия
Среди приведенных химических элементов наибольшее значение электроотрицательности имеет: 1) кремний 2) сера 3) фосфор 4) хлор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фосфор.кремень .... 1) 2)
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