Из А в В расстояние между которыми 18 км, вышел турист. Через полтора часа из В вышел другой турист и они встретились через 1 час 20 минут. Если бы они вышли одновременно то встретились бы через 2 часа . Какова скорость каждого...

Алгебра

Из А в В расстояние между которыми 18 км, вышел турист. Через полтора часа из В вышел другой турист и они встретились через 1 час 20 минут. Если бы они вышли одновременно то встретились бы через 2 часа . Какова скорость каждого туриста?

Автор: Гость