Из А в В расстояние между которыми 18 км, вышел турист. Через полтора часа из В вышел другой турист и они встретились через 1 час 20 минут. Если бы они вышли одновременно то встретились бы через 2 часа . Какова скорость каждого...
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Из А в В расстояние между которыми 18 км, вышел турист. Через полтора часа из В вышел другой турист и они встретились через 1 час 20 минут. Если бы они вышли одновременно то встретились бы через 2 часа . Какова скорость каждого туриста?
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