16,18 срочно пожалуста

Алгебра
16,18 срочно пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18. 5832-343 ---------------= 5489/ 499= 11 324+126+49 ОТВЕТ НА 18 ВОПРОС 11
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