Соотнесите события по историческим этапам-1.Древняя Русь, 2. Период феодальной раз??робленности, 3. Московская Русь. Опричнина. Крещение Руси. Появление самостоятельных княжеств. Война с Ливонией. Битва на р.Калке. Завоевание ...

История

Соотнесите события по историческим этапам-1.Древняя Русь, 2. Период феодальной раз??робленности, 3. Московская Русь. Опричнина. Крещение Руси. Появление самостоятельных княжеств. Война с Ливонией. Битва на р.Калке. Завоевание Казани. Установление Золотой Орды. Куликовская битва. Правление Ольги. Появление Судебника. Стрелецкое войско. Появление новых органов исполнительной власти-приказов. Народное ополчение. Стояние на р.Угре. Правление А. Невского. Правление Рюрика. Правление Ярослава Мудрого. Правление Владимира Мономаха. Первая печатная книга Апостол.

Автор: Гость