Отметить понятия между которыми симметричные отношения: 1) буква и цифра; 2) клавиа??ура и мышь; 3) числовые данные и текстовые данные; 4) знак и буква; 5)бумага и береста
Информатика
Отметить понятия между которыми симметричные отношения: 1) буква и цифра; 2) клавиа??ура и мышь; 3) числовые данные и текстовые данные; 4) знак и буква; 5)бумага и береста
Ответ(ы):
Гость:
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