Отметить понятия между которыми симметричные отношения: 1) буква и цифра; 2) клавиа??ура и мышь; 3) числовые данные и текстовые данные; 4) знак и буква; 5)бумага и береста

Информатика
Отметить понятия между которыми симметричные отношения: 1) буква и цифра; 2) клавиа??ура и мышь; 3) числовые данные и текстовые данные; 4) знак и буква; 5)бумага и береста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 yfdthyjt tnjn dfhtfyn
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. Тема треугольники
Ответить
Другие предметы
Проект"мой класс моя школа"Что там нужно писать?
Ответить
Математика
Сколькими способами можно разделить 12 человек на разные пары помогите если знает??!!
Ответить
Математика
С ДВУХ ЯБЛОНЬ САДОВНИК СОБРАЛ 65 КГ ЯБЛОК ПРИЧЁМ С ОДНОЙ ЯБЛОНИ ОН СОБРАЛ НА 17 КГ МЕ??ЬШЕ ЧЕМ СО ВТОРОЙ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК ОН СОБРАЛ С КАЖ...
Ответить
Физика
О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количес...
Ответить