Номер 845. Пожалуйтса с объяснением

Гость: Гость:

Перед посадкой 3 клумбы было 36 кустиков 24:2/3 Перед посадкой 2 клумбы было 54 кустика 36:2/3 Перед посадкой 1 клумбы было 81 кустик 36:2/3 вначале было 81 кустик, на 1 клумбу высадили 1/3 или 27 кустиков, на 2 1/3 от остатка или 54 , то есть 18 кустиков, на 3 клумбу 1/3 от оставшихся 36 или 12 кустиков и осталось 24.