И.А.Гончаров в своей статье " Мильон терзаний " утверждает :" Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар количеством силы свежей ".Согласны ли вы с мнением критика ? Свой ответ обоснуйте. ...

Литература

И.А.Гончаров в своей статье " Мильон терзаний " утверждает :" Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар количеством силы свежей ".Согласны ли вы с мнением критика ? Свой ответ обоснуйте. ( Пожалуйста напишите полный ответ на вопрос )

Автор: Гость