Написать уравнения реакций: 1) цинк+конц.серная кислота-.... 2)берилий+гидроксид натрия+вода-...
Химия
Написать уравнения реакций: 1) цинк+конц.серная кислота-.... 2)берилий+гидроксид натрия+вода-...
Ответ(ы):
Гость:
1)Zn+2HCl(конц.)---ZnCL2+H2 со стрелкой верх 2)Be+2NaOH+2H20----Na2[Be(OH)4]+H2
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