Написать уравнения реакций: 1) цинк+конц.серная кислота-.... 2)берилий+гидроксид натрия+вода-...

Химия
Написать уравнения реакций: 1) цинк+конц.серная кислота-.... 2)берилий+гидроксид натрия+вода-...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Zn+2HCl(конц.)---ZnCL2+H2 со стрелкой верх 2)Be+2NaOH+2H20----Na2[Be(OH)4]+H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Укажите неверное утверждение. А) косинус любого острого угла больше косинуса лю??ого тупого угла; Б) косинус угла треугольника может быть рав...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения на казахском языке со следующими словами, на тему Алтын адам-золотой человек. Слова: Қару-жарақ, баға жетпес олжа, т...
Ответить
Математика
Найдите значение m, если -m равно2/3! плз
Ответить
Математика
Из двух клубков ниток связали 3 шапочки. Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков?
Ответить
Математика
A^2+b^2=(a+b)^2-2ab помогите решить
Ответить