Российская антарктическая станция Мирный расположена ближе к Австралии или к Южной Америке
География
Российская антарктическая станция Мирный расположена ближе к Австралии или к Южной Америке
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К Южной америке Российская антарктическая станция Мирный ближе к Южной Америке
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