Каково значение наречий в речи

Русский язык
Каково значение наречий в речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В предложении наречие обычно является обстоятельством и отвечает на вопросы как? в какой мере? где? куда? откуда? когда? почему? зачем?:Осень. (где?) Над головой (как?) исподволь начинает желтеть, краснеть, буреть лист на деревьях (В. Бианки).   Чаще всего наречие относится к глаголу (грамотно писать), реже к прилагательному, причастию, деепричастию, другому наречию, существительному.Наречие играет очень важную роль в предложении.Они украшают предложения, делают их более понятными и красивыми.

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