Помогите составить сочинение рассуждение- миниатюра на тему почему я люблю каник??лы?

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Каникулы - это, наверное, самое прекрасное, что может быть в жизни школьника! После долгих месяцев учёбы мы все мечтаем о каникулах! Ведь на каникулах мы можем расслабится, забыть о школе и по-настоящему отдохнуть! Но я люблю каникулы не только за это. На каникулах я гуляю с друзьями, хожу в кино, больше времени посвещаю любимым делам. А если каникулы летние, то это прекрасно! Мы с родителями ездеем на море или я отправляюсь в летний лагерь. Вообщем каникулы это очень классно!