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В каком месяце проходило лечение Незнайки?
Математика
В каком месяце проходило лечение Незнайки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лечение проходило в апреле
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