Подготовить проэкт "Я сегодня - я в будущем!" для 3-го класса

Литература
Подготовить проэкт "Я сегодня - я в будущем!" для 3-го класса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня я вижу себя обычной девочкой. Сегодня, завтра, и послезавтра я человек, девочка, женщина. Я такая каждый день. Черные волосы в косичке, школьный сарафан, и подруга. А вот в будущем я вижу себя другой. Расспущеные волосы, красивое платье, микрофон в руках и камеры возле. Я вижу себя ведущей какого-нибудь канала. У меня будет много поклонников. Но, единственный человек что останится с сегодняшнего дня, по мое будущее - будет моя подруга. Она всегда меня поддерживает, и будет поддерживать.
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