Парашютист массой 70 кг спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. Чему равна сумма всех сил, действующих на парашютиста? Ответ выразите в ньютонах и занесите...

Физика
Парашютист массой 70 кг спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. Чему равна сумма всех сил, действующих на парашютиста? Ответ выразите в ньютонах и занесите в строку ответа только числовое значение.
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Ответ(ы):
Гость:
Поскольку парашютист движется без ускорения, действующие на него силы уравновешены и их сумма составляет ровно 0 Н.
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