В какое время суток можно услышать лягушачий концерт

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В какое время суток можно услышать лягушачий концерт
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
его можно услышать вечером 
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