Подбери два проверочных слова.Трепетали....., вечереет...., сторожили....., зеленели......, хлепетали ....., лопотали ..... .
Русский язык
Подбери два проверочных слова.Трепетали....., вечереет...., сторожили....., зеленели......, хлепетали ....., лопотали ..... .
Ответ(ы):
Гость:
Трепет,трепетать вечер,вечерний сторож,сторожить зелень,зелёный хлепет,хлепетная лопот,лопотать
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