Як підкреслити числівник?
Українська мова
Як підкреслити числівник?
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Залежно від питання, на яке відповідає питання числівника (певного члена речення).
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