Укажите слово в котором все согласные звуки твёрдые.жираф,коряга,круча,щенок
Русский язык
Укажите слово в котором все согласные звуки твёрдые.жираф,коряга,круча,щенок
Ответ(ы):
Гость:
Коряга)))))))))))))))))))))))))))))))))
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