Мама испекла торт в форме прямоугольного параллелепипеда весом 2 кг. Дочка испекл?? точно такой, но маленький тортик. Все размеры его в 2 раза меньше маминого. Сколько весит дочкин торт? Решите пожалуйста :с

Математика
Мама испекла торт в форме прямоугольного параллелепипеда весом 2 кг. Дочка испекл?? точно такой, но маленький тортик. Все размеры его в 2 раза меньше маминого. Сколько весит дочкин торт? Решите пожалуйста :с
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