Мама испекла торт в форме прямоугольного параллелепипеда весом 2 кг. Дочка испекл?? точно такой, но маленький тортик. Все размеры его в 2 раза меньше маминого. Сколько весит дочкин торт? Решите пожалуйста :с

Математика

Мама испекла торт в форме прямоугольного параллелепипеда весом 2 кг. Дочка испекл?? точно такой, но маленький тортик. Все размеры его в 2 раза меньше маминого. Сколько весит дочкин торт? Решите пожалуйста :с

Автор: Гость