Одна машина слвершает 12 рейсов , а другая 16 . Какую часть груза они перевезут вмест??? Помогите!!!!!!!!! ;)
Математика
Одна машина слвершает 12 рейсов , а другая 16 . Какую часть груза они перевезут вмест??? Помогите!!!!!!!!! ;)
Ответ(ы):
Гость:
1/12 + 1/16 находим наименьшее общее кратное = 48 4/48 + 348 = 7/48
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