Одна машина слвершает 12 рейсов , а другая 16 . Какую часть груза они перевезут вмест??? Помогите!!!!!!!!! ;)

Математика

Одна машина слвершает 12 рейсов , а другая 16 . Какую часть груза они перевезут вмест??? Помогите!!!!!!!!! ;)

Автор: Гость