Во сколько раз число 98 больше,чем 7?
Математика
Во сколько раз число 98 больше,чем 7?
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшее четное двузначное число 98 НОД (210, 98)=2*7=14210=2*5*3*798=2*7*7 НОК(210, 98)=2*5*3*7*7=1470 НОК(210,98):НОД(210,98)=1470:14=105
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