70-b=88-45 помогите решить плиззззззззз
Математика
70-b=88-45 помогите решить плиззззззззз
Ответ(ы):
Гость:
70-b=43; -b=-27; b=27.
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