Помогите с опытом по окр миру,может кто делал.... Одну ветку дерева поставить в воду в теплом помещении,а другую положить в холодильник .Через две недели посмотреть что получилось

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Помогите с опытом по окр миру,может кто делал.... Одну ветку дерева поставить в воду в теплом помещении,а другую положить в холодильник .Через две недели посмотреть что получилось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 ветка засохла,замёрзла, А 1 ветка с ней нечего не случилось
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