Помогите с опытом по окр миру,может кто делал.... Одну ветку дерева поставить в воду в теплом помещении,а другую положить в холодильник .Через две недели посмотреть что получилось

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Помогите с опытом по окр миру,может кто делал.... Одну ветку дерева поставить в воду в теплом помещении,а другую положить в холодильник .Через две недели посмотреть что получилось

Автор: Гость