Помогите срочно задачи по информатики
Информатика
Помогите срочно задачи по информатики
Ответ(ы):
Гость:
N=2 в степени i i=9 бит - 1 символ 3*20*45=2700 количество символов 2700*9=24300 бит=3 байта
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