На птахофермі живе 38 півнів:20 рудих ,решта -білі.На скільки менше білих півнів ,ніж рудих ,було на птахофермі. на 2 дії

Математика

На птахофермі живе 38 півнів:20 рудих ,решта -білі.На скільки менше білих півнів ,ніж рудих ,було на птахофермі. на 2 дії

Автор: Гость