На птахофермі живе 38 півнів:20 рудих ,решта -білі.На скільки менше білих півнів ,ніж рудих ,було на птахофермі. на 2 дії
Математика
На птахофермі живе 38 півнів:20 рудих ,решта -білі.На скільки менше білих півнів ,ніж рудих ,було на птахофермі. на 2 дії
Ответ(ы):
Гость:
1). 38 - 20 = 18 (пів.) - білих півнів. 2). 38 - 18 = 20 (пів.) - на стільки менше було білих півнів. Відповідь: на птахофермі білих півнів на 20 менше, ніж рудих.
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