Номер 557 помогите пожалуйста
Алгебра
Номер 557 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1.4 ^1 2.3x^4 3.24 y^6/12 y^3=2y^3 4.40 c^5/4c^3=10 c^2 5.20x^5/2x^5=5 6.24m^6/8m^5=4m
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