Какое окончание имеет глагол цеплялся?

Русский язык
Какое окончание имеет глагол цеплялся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глакол цеплялся имеет нулевое окончание
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