Какое окончание имеет глагол цеплялся?
Русский язык
Какое окончание имеет глагол цеплялся?
Ответ(ы):
Гость:
Глакол цеплялся имеет нулевое окончание
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