И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый сво?? мне сказки говорил. Подчеркните орфограммы в корне слов: безударные гласные - одной чертой, парные по звонкости-глухости согласные - двум...

Русский язык

И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый сво?? мне сказки говорил. Подчеркните орфограммы в корне слов: безударные гласные - одной чертой, парные по звонкости-глухости согласные - двумя чертами

Автор: Гость