И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый сво?? мне сказки говорил. Подчеркните орфограммы в корне слов: безударные гласные - одной чертой, парные по звонкости-глухости согласные - двум...
Русский язык
И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый сво?? мне сказки говорил. Подчеркните орфограммы в корне слов: безударные гласные - одной чертой, парные по звонкости-глухости согласные - двумя чертами
Ответ(ы):
Гость:
Безударные гласные: зЕленый, сИдел, гОвОрил парные по звонкости-глухости согласные: дуБ, коТ, скаЗки
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