Из чисел 1)5,9,15,21,24,50 и 60 выберите делители числа 120 2)45,50,70,75,90,100 и 120 выберите числа,к??асные числу 25

Математика
Из чисел 1)5,9,15,21,24,50 и 60 выберите делители числа 120 2)45,50,70,75,90,100 и 120 выберите числа,к??асные числу 25
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,15,24,60 2) 50,75,100
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