Из данного предложения выпишите глаголы 2 спряжения. Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева

Русский язык
Из данного предложения выпишите глаголы 2 спряжения. Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васютка обломал     ты что сделаЕШЬ? обломаЕШЬ   это 1 СПРЯЖЕНИЕ
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