Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночастно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Математика

Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночастно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Автор: Гость