Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночастно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?
Математика
Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночастно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 58 км/ч + 4 = 62 км/ч - скорость второго 2) 58 + 62 = 120 км/ч - скорость встречи (навстречу - сумма) 3) 480 км : 120 км/ч = 4 ч - время встречи - ОТВЕТ
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