Подчеркните волнистой чертой имена прилагательные ПОЖАЛУЙСТА❤️❤️❤️из стихотварение

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Подчеркните волнистой чертой имена прилагательные ПОЖАЛУЙСТА❤️❤️❤️из стихотварение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные: душистая, золотистые, атласные, ясные, маленький, серебряный.
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