Помогите пожалуйста с домашним, покажите как правильно записать

Русский язык
Помогите пожалуйста с домашним, покажите как правильно записать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карпы с карпятами в озеро спрятаны
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