Объясните пожалуйста,а то я не парю в физике:(

Физика
Объясните пожалуйста,а то я не парю в физике:(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у кого плотность меньше.т.к. Fa=rgvv=m/rа т.к. чем знаменатель будет меньше(плотность вещества) то v будет больше и архимедова сила  тоже больше

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