Найди распрастранённые предложения. утро наступило не заметно. рано слетает. утки и гуси потянулись в родные края. выпили распрастранённые предложения. проведи разбор одного из них по следам предложения

Русский язык
Найди распрастранённые предложения. утро наступило не заметно. рано слетает. утки и гуси потянулись в родные края. выпили распрастранённые предложения. проведи разбор одного из них по следам предложения
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