Помогите, пожалуйста. Дам 30 баллов Надо сделать эти задания

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Помогите, пожалуйста. Дам 30 баллов Надо сделать эти задания
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Гость:
1)б 2)б 3)в 4)в 6)в 7)г 8)а
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