Срочно!!!Углекислый газ -gt; крахмал-gt; глюкоза-gt;этиловый спирт-gt;уксусный альдег??д-gt;уксусная кислота -gt; триацетилцелюлоза.
Химия
Срочно!!!Углекислый газ -gt; крахмал-gt; глюкоза-gt;этиловый спирт-gt;уксусный альдег??д-gt;уксусная кислота -gt; триацетилцелюлоза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмм крахмал может быть))))
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