Переведите текст куйрам байрам на татарский

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Переведите текст куйрам байрам на татарский
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Перевод на татарский-куйрам бәйрәм
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