Над какими глаголами надо указать время,число и род, а над какими -время,число и ро??: жужжал,жужжите?
Русский язык
Над какими глаголами надо указать время,число и род, а над какими -время,число и ро??: жужжал,жужжите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жужжал - прош. вр., ед. ч., м. р.. жужжите - наст. вр., мн. ч.. (род нельзя определить так как глагол стоит во множественном числе)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Найди распрастранённые предложения. утро наступило не заметно. рано слетает. утки и гуси потянулись в родные края. выпили распрастранённые предложе...
Химия
Срочно!!!Углекислый газ -> крахмал-> глюкоза->этиловый спирт->уксусный альдег??д->уксусная кислота -> триацетилцелюлоза.
Английский язык