Над какими глаголами надо указать время,число и род, а над какими -время,число и ро??: жужжал,жужжите?

Русский язык
Над какими глаголами надо указать время,число и род, а над какими -время,число и ро??: жужжал,жужжите?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жужжал - прош. вр., ед. ч., м. р.. жужжите - наст. вр., мн. ч.. (род нельзя определить так как глагол стоит во множественном числе)
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