В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы получаем в зрительном сообщения об остановке шарика в одной из лунок?
Информатика
В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы получаем в зрительном сообщения об остановке шарика в одной из лунок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32=2 в пятой степени Ответ: 2)5
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