Раставь действие 12561 +(3214×18+20814÷21÷7-194-271)×6=
Математика
Раставь действие 12561 +(3214×18+20814÷21÷7-194-271)×6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 1 12561+(3214•18+ 4 2 3 5 6 7 +20814:21:7-194-271)• •6=357.729 1) 3214•18=57.852 2) 20814:21=991 3(ост.) 3) 991:7=141 7(ост.) 4) 57.852+141=57.993 7(ост.) 5) 57.993-194=57.799 7(ост.) 6) 57.799-271=57.528 7(ост.) 7) 57.528•6=345.168 7(ост.) 8) 12.561+345.168= =357.729
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