Утром в киоске продали 37 газет, а вечером - на x газет больше. Запиши выражением, сколько газет продали вечером. Найди значение этого выражении при x = 8, 12, 17.

Математика

Утром в киоске продали 37 газет, а вечером - на x газет больше. Запиши выражением, сколько газет продали вечером. Найди значение этого выражении при x = 8, 12, 17.

Автор: Гость