Утром в киоске продали 37 газет, а вечером - на x газет больше. Запиши выражением, сколько газет продали вечером. Найди значение этого выражении при x = 8, 12, 17.
Математика
Утром в киоске продали 37 газет, а вечером - на x газет больше. Запиши выражением, сколько газет продали вечером. Найди значение этого выражении при x = 8, 12, 17.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37+х 37+8=45 37+12=49 37+17=54.
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