Из двух домов ,расстояние между которыми 2км 400м,одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 10 мин.Один пешеход шёл со скоростью 140 м/мин.С какой скоростью шёл другой
Математика
Из двух домов ,расстояние между которыми 2км 400м,одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 10 мин.Один пешеход шёл со скоростью 140 м/мин.С какой скоростью шёл другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 140*10 = 1400(м) прошёл первый пешеход за 10 мин2) 2км 400м = 2400м2400-1400=1000 (м) прошёл второй3)1000:10 = 100 (м/мин)Ответ: 100 м/мин
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