Из двух домов ,расстояние между которыми 2км 400м,одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 10 мин.Один пешеход шёл со скоростью 140 м/мин.С какой скоростью шёл другой

Математика

Из двух домов ,расстояние между которыми 2км 400м,одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 10 мин.Один пешеход шёл со скоростью 140 м/мин.С какой скоростью шёл другой

Автор: Гость