Допиши словосочетания.Определи части речи в данных слоаосочетаниях
Русский язык
Допиши словосочетания.Определи части речи в данных слоаосочетаниях
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Кккккккккооотиттткккаккаа
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