Помогите перевести на немецкий!, пожалуйста. Котёнок сидел на дереве и мяукал, на??ерно, он не мог спрыгнуть с дерева. Петер и Моника подошли к дереву поближе, после этого Моника попросила Петера залезть на дерево и вытащить о...

Das Kätzchen saß auf dem Baum und miaute, wahrscheinlich konnte er nicht vom Baum springen. Peter und Monika kam näher zum Baum, dann bat Monica Peter auf einen Baum zu klettern und von dort ziehen dieses kleine Kätzchen. Der Baum war nicht sehr hoch, so Peter kletterte leicht auf ihn, er nahm das Kätzchen und Tränen. Monika nahm sich das Kätzchen auf die Arme und Sie mit Peter ging zu Ihr nach Hause. Wenn Sie kamen, dann Monica als erstes getrunken und ernährt die Katze, dann für ihn eine Decke gewählt, damit er schlafen konnte. Peter mit Monica haben beschlossen, ihn an sich. Ihm sogar einen Namen gegeben. Jetzt ist sein name Arvine.