Связь не приготовили 192 килограмма семян моркови семена редиса в 2 раза
Математика
Связь не приготовили 192 килограмма семян моркови семена редиса в 2 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать сколько посадили ириса надо: 192*2=384 192 2 384
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