Из двух городов между расстояниями между которыми 200 км/ч одновременно в противоп??ложных направлениях выехали два автомобиля скорость одного 65 км /ч а другого 35 км/ ч какое расстояние будет между ними через 2 часа

Математика
Из двух городов между расстояниями между которыми 200 км/ч одновременно в противоп??ложных направлениях выехали два автомобиля скорость одного 65 км /ч а другого 35 км/ ч какое расстояние будет между ними через 2 часа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65+35 = 100 (км\ч) - скорость удаления. 2) 100х2 = 200 (км) - проедут автомобили за 2 часа. 3) 200+200=400 (км) - будет между автомобилями через 2 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите подалуйста решить этот пример 3y³-3y=3(y³-y)=
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Y=2^(-x)+3 kak postroit grafiku
Ответить
Английский язык
Where your own money cones from?
Ответить
Алгебра
S=at2/2. Нужно выразить а. Помогите пожалуйста
Ответить