Из двух городов между расстояниями между которыми 200 км/ч одновременно в противоп??ложных направлениях выехали два автомобиля скорость одного 65 км /ч а другого 35 км/ ч какое расстояние будет между ними через 2 часа
Математика
Из двух городов между расстояниями между которыми 200 км/ч одновременно в противоп??ложных направлениях выехали два автомобиля скорость одного 65 км /ч а другого 35 км/ ч какое расстояние будет между ними через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65+35 = 100 (км\ч) - скорость удаления. 2) 100х2 = 200 (км) - проедут автомобили за 2 часа. 3) 200+200=400 (км) - будет между автомобилями через 2 часа.
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