Из двух городов между расстояниями между которыми 200 км/ч одновременно в противоп??ложных направлениях выехали два автомобиля скорость одного 65 км /ч а другого 35 км/ ч какое расстояние будет между ними через 2 часа

Математика

Из двух городов между расстояниями между которыми 200 км/ч одновременно в противоп??ложных направлениях выехали два автомобиля скорость одного 65 км /ч а другого 35 км/ ч какое расстояние будет между ними через 2 часа

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